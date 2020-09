Inondations : Le PDS exige un audit technique et financier de la gestion des différents projets et programmes de lutte contre les inondations

Les intempéries enregistrées au Sénégal ce samedi, ont causé beaucoup de dégâts dans notre pays avec son lot de sinistrés. Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) dans une note rendue publique, considère dès lors que ces inondations constituent un défi non relevé pour le Président Macky Sall « qui se targuait pompeusement durant la campagne électorale de février 2019 d’avoir réglé, en quatre ans, la question des inondations ». Fort de ce constat d’échec, le PDS dénonce « la mauvaise gestion de la lutte contre les inondations par le régime en place et la mauvaise utilisation des ressources financières qui avaient été mobilisées pour financer les différents projets et programmes initiés sous le règne du Président Abdoulaye Wade et qui devaient être exécutés sous celui du Président Macky Sall ».

Il s’agit, renseigne le document, du fonds spécial de lutte contre les inondations, du programme de prévention des inondations, du PROGEP financé avec l’aide de la banque mondiale et du fonds nordique de développement, du programme de restructuration de Pikine irrégulier Sud sous la conduite de l’Apix, et des différents programmes d’assainissement à Dakar et dans plusieurs villes du pays. Le PDS de rappeler que ces différents fonds, programmes et projets initiés à la suite des inondations qui avaient frappé le Sénégal en 2009 venaient s’ajouter au programme de réinstallation des populations des zones inondées dans le cadre du plan Jaxaay. Et exige un audit technique et financier de la gestion des différents projets et programmes de lutte contre les inondations, mis en œuvre depuis 2012 sous la supervision des partenaires techniques et financiers du Sénégal.

Dans l’attente des résultats de ces audits, poursuit la même source, les libéraux compte saisir, dans ce sens, les députés du groupe liberté et démocratie pour un dépôt, en urgence, sur la table du Président de l’Assemblée Nationale, des questions d’actualité adressées aux différents ministres impliqués dans la gestion des inondations au niveau technique, financier et sécuritaire afin qu’ils viennent s’expliquer devant la représentation nationale. Enfin le Pds annonce qu’il va dépêcher une délégation conduite par le Président du Groupe Parlementaire, comprenant des députés et des responsables, pour visiter les zones sinistrées de la banlieue dakaroise.

Pour finir, le PDS a exigé que le gouvernement apporte sans délai aux populations sinistrées une aide d’urgence conséquente, sans discrimination, et cela, dans la plus grande transparence.