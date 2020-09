Inondations : « La sortie du PR est de la farce d’État » (Ousmane Sonko, Pastef-les patriotes)

Le président de Pastef les patriotes, Ousmane Sonko, est encore revenu à la charge contre le régime en place. Abordant l’actualité liée aux inondations qui ont frappé le pays il y’a quelques jours, l’opposant, à travers une déclaration tenue ce 08 septembre, est revenu sur la sortie du chef de l’État qui avait pour but de décliner les mesures d’urgence face aux inondations.



Pour Ousmane Sonko, le président Macky chercherait à se cacher derrière des explications infondées, notamment le changement de climat. « Les inondations sont de la responsabilité unique et exclusive du président de la République », a pesté le farouche adversaire du régime.



Selon ce dernier, gouverner c’est prévoir alors que des organismes internationaux de météorologie avaient alerté sur le phénomène depuis avril 2020. « La vérité est que Macky Sall n’est pas intéressé par la situation que traversent les sénégalais. Tout ce qui devait permettre de prendre en charge les problèmes d’inondations ont été mis dans le TER, à Diamniadio et autres », a soutenu le président de Pastef les patriotes qui disqualifie le plan Orsec comme solution aux inondations.



« Les 10 milliards Fcfa dont parle Macky Sall sont de la poudre aux yeux et puis qu’est-ce que 10 milliards Fcfa peuvent apporter comme solution », s’est interrogé le responsable politique.



« Il faut comprendre que Macky Sall ne gouverne plus, les choses l’ont dépassé », a confié Ousmane Sonko qui exige que les institutions budgétivores de l’État, notamment le CESE, le HCCT et autres soient supprimés pour verser le budget dans les préoccupations des braves citoyens...