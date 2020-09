Inondations : L’Assemblée nationale met en place une mission d’information et promet un rapport au plus tard le 31 octobre.

Conformément à sa mission de contrôle de l’action gouvernementale, l’Assemblée nationale à travers son bureau, s’est réunie ce mardi 15 septembre, sous la présidence de Moustapha Niasse pour discuter des inondations et du Plan décennal de lutte contre les inondations (PDLI).



À l’issue de la réunion, fait savoir un communiqué lu à Dakaractu, il a été décidé de la mise en place d’une mission d’information composée de représentants de la Majorité, de l’opposition et des non-inscrits.



Selon le même document, une quinzaine de membres composeront cette mission et ces derniers seront issus des commissions de l'Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Infrastructures et des Transports, de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, et de la Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale. La mission aura un président, un vice-président et un rapporteur.



La mission travaillera sur six semaines et les principales zones touchées par les inondations seront ses cibles.



À la fin de son travail, la mission déposera un rapport sur la table du président de la République au plus tard le 31 octobre, avec les conclusions et les recommandations appropriées.