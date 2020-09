Inondations : Kaolack sous les eaux.

Les inondations continuent de hanter les braves populations de la ville de Mbossé. Ce samedi, à cause des fortes pluies, plusieurs quartiers sont encore sous les eaux, précisément Khakhoun, Médina Mbaba, Fass Cheikh Tidiane etc.



Interrogés, les habitants appellent à l'aide et déplorent le fait que certaines personnes tentent de minimiser l'impact. "Se moquer des Kaolackois, c'est de dire que les problèmes liés à l'inondation sont de mauvais souvenirs. Mais aussi c'est de faire croire à l'opinion que 48 heures après chaque forte pluie, l'eau disparaît...", a fustigé un habitant de Médina Mbaba, du nom de Abdoulaye Diagne.



Rencontrée non loin du pont de Médina Mbaba, Astou Cissé témoigne. "Nous avons quitté notre maison à cause des inondations. Actuellement, ma famille est hébergée par un ami de mon père. Il est temps qu'une solution soit trouvée pour faire face à ce fléau..."