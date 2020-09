Inondations : BBY exprime sa compassion et sa solidarité, après avoir présenté ses condoléances aux familles des victimes, et salue les mesures d’urgence prises par le Président Macky Sall.

1-Concernant la Pandémie COVID-19







La Conférence se réjouit de la gestion responsable et efficace de la pandémie alliant une stratégie d’allègement des contraintes à des mesures de préservation strictes qui nous vaut aujourd’hui une baisse des taux de contamination et de morts, d’une part et d’autre part, l’admiration d’observateurs internationaux, notamment le « Foreign policy Magazine » qui, dans une étude sur la gestion de la Covid-19, classe le Sénégal au 2ème rang après la Nouvelle Zélande, sur 56 pays dans le monde.







La Conférence félicite le président de la République pour son leadership avisé dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Elle associe à ces félicitations les personnels de santé, les forces de défense et de sécurité et toute la population sénégalaise qui, dans un élan patriotique fort, s’est engagée dans le respect des prescriptions des autorités de la santé et de l’administration.







La Conférence l’encourage à persévérer dans cette voie salutaire dont les résultats tangibles indiquent que c’est le seul moyen pour combattre efficacement la maladie.







2- Sur les inondations







Les inondations survenues à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur notre pays, durant le week-end du 05 au 06 septembre ont occasionné des pertes en vies humaines et la destruction de biens, plongeant ainsi nombre de nos compatriotes dans la souffrance et le désarroi.







La Conférence des leaders leur exprime sa compassion et sa solidarité, après avoir présenté ses condoléances aux familles des victimes, et salue les mesures d’urgence prises par le Président de la République qui a fait preuve de célérité et de solidarité en déclenchant le Plan ORSEC auquel il a ajouté 10 milliards pour atténuer les souffrances des populations impactées.







Par ailleurs, la Conférence des leaders encourage le gouvernement sous la direction du Président de la république à poursuivre la réalisation du Plan décennal de lutte contre les inondations (PDLI) en articulant son évaluation rigoureuse au PROGED afin d’intégrer les actions d’adaptation aux changements climatiques.







3- S’agissant du Dialogue National







La conférence des leaders se félicite des résultats auxquels ont abouti les acteurs du dialogue national, dans son volet politique, remercie vivement les représentants de la coalition à la commission du dialogue et salue l’engagement patriotique de toutes les parties prenantes.







En effet, malgré la diversité des points de vue et la différence des appartenances, les acteurs ont pu bâtir déjà un socle d’accords de 25 points sur les 32 en discussion et envisagent la poursuite des échanges sur les autres points.







Devant la complexité des questions qui se posent à l’humanité et l’exigence pour notre pays de faire face aux multiples défis qui l’assaillent, il est d’une extrême importance que les forces vives de la nation se concertent et réussissent à réaliser un minimum de consensus patriotique et citoyen, afin de construire un Sénégal émergent de tous, pour tous.







4- Concernant l’IADA







Considérant le déploiement du Comité d’initiative pour l’annulation de la dette publique africaine, depuis son lancement, le 25 juin 2020, la Conférence des leaders félicite les initiateurs représentant plusieurs familles d’acteurs et les encourage à poursuivre leurs activités pour cette noble cause dont la finalité contribuera à restaurer la dignité de l’Afrique pour un développement conforme aux aspirations de ses populations.







5- Sur la situation Internationale, notamment en ce qui concerne la Mali,







La conférence des leaders exprime son adhésion totale à la politique du Président de la république sur la situation du Mali. Celle-ci articule avec lucidité la condamnation ferme du coup d’état survenu dans ce pays voisin et la proposition de soustraire les produits alimentaires, pharmaceutiques, des hydrocarbures, etc., des sanctions de la CEDEAO, afin de soulager le peuple malien frère. La Conférence des leaders salue la clairvoyance de son Président qui témoigne d’une bonne compréhension de la singularité des liens historiques unissant les peuples du Mali et du Sénégal. C’est là une posture traduisant une haute conscience des intérêts des peuples dans la situation où se trouve plongé le Mali que la Conférence des leaders tient à magnifier et à encourager dans le traitement de cette crise par la CEDEAO.







En conclusion, la Conférence des leaders appelle les militants de BBY à :



− renforcer l’unité de la Coalition, à travers la consolidation des rapports entre ses composantes,



− développer une Communication politique plus dynamique et mieux harmonisée,



− élaborer un Plan d’Actions Trimestriel,



− poursuivre l’intervention directe et permanente auprès des populations, pour mieux répondre à leurs préoccupations,



− rendre plus fréquentes que par le passé les rencontres de haut niveau, malgré la pandémie,



− encourager une implication plus soutenue de chaque composante de la coalition, dès lors que l’orientation politique est déterminée et partagée.







DANS L’UNITÉ BBY A CONQUIS LE POUVOIR !



DANS L’UNITÉ IL EXERCE LE POUVOIR !



DANS L’UNITÉ IL ATTEINDRA SES OBJECTIFS DE TRANSFORMATION DU PAYS !







VIVE BENNOO BOKK YAAKAAR !



VIVE LE SENEGAL !







Fait à Dakar, le 13 septembre 2020



La Conférence des Leaders de BBY