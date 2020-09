Inondations : « J'invite tous les cadres thiessois à fermer les bureaux pendant 24 heures et à descendre sur le terrain pour aider la population thiessoise parce qu'elle souffre » (Habib Niang)

Les fortes pluies qui se sont abattues à Thiès ont fait beaucoup de sinistrés. Le président du mouvement "And Suxxali Sénégal", Habib Niang, a procédé à une tournée dans différents quartiers pour offrir des motopompes et des vivres aux populations impactées. Occasion qu'il a saisie pour inviter les maires rewmistes à se rapprocher davantage de leurs administrés quand-on sait, d'après lui, que le problème n'est pas un problème d'État mais que ce sont les maires qui doivent jouer le jeu. "Avant l'hivernage, ils doivent procéder à des opérations de curage des caniveaux pour éviter ce genre de problème", fait-il remarquer. Le leader du mouvement "And Suxxali Sénégal" par ailleurs candidat à la mairie de Thiès-Nord est d'avis qu'on ne peut pas être thiessois et laisser les gens subir de telles souffrances. "J'invite tous les cadres thiessois à fermer les bureaux pendant 24 heures et à descendre sur le terrain pour aider la population thiessoise parce qu'elle souffre", préconise-t-il.