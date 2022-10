Inondation : le nouveau ministre prend à bras le corps la question des inondations.

Le nouveau Ministre auprès du Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, chargé de la Prévention et de la Gestion des Inondations, Issakha Diop, a effectué sa première tournée ce lundi 3 octobre dans les localités les plus touchées par les inondations. Ainsi accompagné par le préfet de Dakar et les acteurs du secteur, le ministre a fait une visite de proximité à Grand Yoff, aux Parcelles Assainies, à Pikine, Guédiawaye pour faire un constat.



Cette visite de proximité a été surtout marquée par une interpellation des populations face au problème des inondations et à la gestion des eaux usées auxquels ils font face. Après constat, le ministre a pris certaines mesures urgentes pour alléger le calvaire des populations de la banlieue Dakaroise qui sont les plus touchées. « Nous allons réfléchir sur les problèmes les plus urgents », assure Issakha Diop.