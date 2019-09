Inondation au forail de Diameguene: Le MEPA, Samba Ndiobène Ka au chevet des éleveurs.

Accompagné d'une forte délégation, M. Samba Diobène Ka est venu s‘enquérir de la situation au forail de Diamaguène Sicap Mbao, qui a été touché par les inondations. Une manière pour le ministre de l'élevage et des productions animales de constater de visu l'état désastreux dans lequel se trouve actuellement cet endroit qui est le point de chute de centaines de boeufs et de moutons. À cet effet, le ministre a rassuré les acteurs et s'est engagé à trouver une solution durable pour régler ce problème récurrent