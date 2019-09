Inondation à Rufisque : Le Ministre Oumar Guèye met à la disposition du Préfet 10 camions hydrocureurs

Dans le dernier communiqué du conseil des ministres, le Président Macky Sall ''a rappelé aux membres du Gouvernement impliqués, l’urgence de prendre toutes les dispositions requises pour renforcer la mobilisation des services, afin d’amplifier l’exécution des opérations de pompage et la libération des canaux de drainage et d’évacuation des eaux pluviales dans les zones affectées''.

Sitôt après, la directive a été matérialisée par le ministre Oumar Guèye qui, dès le vendredi, a mis à la disposition du Préfet de Rufisque 10 camions hydrocureurs.

Situé dans la commune de Rufisque-Ouest, dirigée par le Maire Alioune Mar, le quartier des HLM en a largement profité.

Les eaux de pluie ont été pompées grâce à ces hydrocureurs et cela a permis de soulager les populations et d'améliorer nettement la circulation quand on sait que le quartier est traversé par une route très fréquentée.

Cet important appui logistique du Ministre Oumar Guèye pour tout le département de Rufisque, a aussi permis aux collectivités de Jaxaay et Bambilor de se débarrasser des eaux de pluie.