Innovation challenge : Emia expose ses étudiants devant l’expertise de grands entrepreneurs

L’université Africaine des sciences et technologies Emia, a tenu ce jeudi sa première édition du concept Innovation challenge au CICES, sous la présence effective de M. Doudou Ka, Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, par ailleurs parrain de la journée.

En effet, l'initiative de ce concept consiste à mettre en œuvre des actions pratiques et opérationnelles dans le cadre des formations dispensés par Emia, pour apporter une solution à la problématique de l’adéquation des formations et les besoins d’emplois des entreprises et industries de manière générale

À ce titre, plusieurs entrepreneurs dont le PCA de la Sococim, Mr Youga Sow, le DG de l’ADPME, Mr Idrissa Diabira, le Fondateur de KEYZEN, M. Mouhamadou Taha Thioye, ainsi que la Directrice des Partenariats stratégiques et de la communication de l’USAID ENTREPRENEURIAT & INVESTISSEMENT, Mme Aminata Ly, ont pu marquer leur présence.

Devant les étudiants, ces derniers ont bien échangé sur l’entrepreneuriat au Sénégal, les défis et opportunités qu’il présente.