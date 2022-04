Innovation Hi-Tech : Des jeunes Congolais créent l’ordinateur « Leopad »

L’ingéniosité de la jeunesse africaine continue de montrer ses preuves dans le secteur de la technologie. C’est en République démocratique du Congo (RDC), que des jeunes ont mis en place une société de confection et d’assemblage d'ordinateurs, Léopad Sarl. Cette société montée en 2017 a confectionné et assemblé un ordinateur made in RDC, « Leopad ».



Les concepteurs ont eu à miser sur l’autonomie de la batterie de leurs ordinateurs qui est de 8 heures.

Selon leurs concepteurs, ces nouvelles machines qui intègrent le marché des Hi Tech ont les mêmes fonctionnalités et la même configuration sécuritaire que les ordinateurs importés. Toutes les matières premières sont acquises au niveau local.



Toutefois, l’action principale de leur entreprise était consacrée à la mise en place d’une unité locale d’assemblage à Mont Ngafula, une commune de la capitale congolaise.

Ainsi, après avoir pris le goût de l’innovation et de la création, les initiateurs du modèle africain se projettent dans l’avenir.



« Aujourd’hui, nous travaillons dans un modèle traditionnel de l’industrie en collaborant de manière multilatérale avec plusieurs industries du domaine pour la carte mère et autres. Nous faisons la conception et l’assemblage final ici à Kinshasa. Nous mettons en lien des développeurs pour un système d’exploitation et les ingénieurs pour optimiser nos solutions énergétiques et les autres fonctionnalités », projette le jeune entrepreneur Reagan Ngoto, Directeur général de Léopad Sarl.



Déjà sur le marché, un ordinateur « Léopad » s’acquiert à un prix raisonnable c’est-à-dire à 450 dollars américains, soit 272 mille francs CFA.

Cependant, la révolution industrielle, minime soit-elle, se fait petit à petit à travers l’Afrique, dans différents pays. On peut également citer le Pays de mille collines (Rwanda) avec son smartphone « Mara » commercialisé déjà dans quelques pays du continent.