Innovation-Accompagnement-Financement : FREE s'associe à la DER et JOKKOLABS pour dénicher le potentiel des jeunes et des start-up (REPORTAGE)

La création d'opportunités économiques et d'emplois reste au cœur des initiatives de Free qui est un partenaire dans l'émergence du pays. Cela ne fait plus de doute que le numérique regorge d'opportunités à saisir dans plusieurs domaines tels que la santé, de l'éducation de manière générale. Avec ses partenaires comme la DER et JOKKOLABS, FREE s'engage cette fois-ci à franchir une étape importante de son histoire, en se lançant dans un programme numérique. Ce programme s'inscrit naturellement dans la politique RSE de FREE. "On n'est pas venu au Sénégal pour faire simplement de l'investissement, mais également pour être des acteurs sociaux reconnus", affirme le directeur général de FREE au Sénégal, Mamadou Mbengue.



Profitant de cette journée mondiale de l'entrepreneuriat, l'opérateur FREE, en partenariat avec la Délégation à l'Entrepreneuriat Rapide et JOKKOLABS invite les jeunes et toutes les start-up à utiliser la plateforme numérique Free-Innovation-Challenge, en déposant leurs projets pour faire valoir leur compétences vers d'autres horizons.