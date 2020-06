Injures publiques et attaques contre l'Islam : La fédération des Konu de Cheikh Oumar Tall met en garde les détracteurs

Suite aux différentes sorties orchestrées par des individus à l'endroit de la communauté Peulh, la fédération des Konu de Cheikh Oumar Al Foutiyou et l’ensemble des jeunes halpular ont jugé que la dernière sortie de Adja Thiam est celle de trop.



Tenant un point de presse pour dénoncer ces attaques contre leur communauté et contre l’Islam, ces jeunes venus de differents coins du pays mettent en garde ces gens "malintentionnés" qui se permettent d'insulter gratuitement nos figures religieuses qui ont tant oeuvré pour la victoire de l'Islam.



La fédération des Konu de Cheikh Oumar Foutiyou Tall et les jeunes Alpular manifestent leur soutien à Thierno Cheikhou Oumar Bachir Tall qui a déjà porté plainte contre X pour que soient poursuivies et condamnées ces personnes infâmes...