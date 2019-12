Injures et diffamation : Confrontation entre Serigne Mboup et le Dirpub du journal L'AS ce vendredi.

Le Directeur de publication du journal et l'homme d'affaires, qui s'accusent mutuellement d'injures et de diffamation, vont être entendus par les enquêteurs de la DIC (Division des investigations criminelles).



La confrontation devait notamment permettre d'avancer sur la question. En fait, le patron de Ccbm a déposé plainte à la suite d’un article publié dans le journal L’AS, « faisant état d’une procédure d’escroquerie » dans laquelle le quotidien d’informations générales vise nommément l’opérateur économique avec photo à l’appui.



Le président de la Chambre de commerce de Kaolack a fini par ester en justice contre le quotidien d’informations générales et son directeur de publication pour diffamation et injures publiques. Ce dernier avait à son tour porté plainte contre l’opérateur Serigne Mboup pour les mêmes griefs, à la suite de son passage à l’émission Rfm Matin.