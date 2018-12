Injures envers des Communautés religieuses : Le doyen des juges refuse la liberté provisoire à Moustapha Diakhaté et à Papa Mamadou Seck

Écroués pour des injures envers des communautés religieuses, Moustapha Diakhaté et Papa Mamadou Seck restent en détention. Selon nos informations, ils ont été entendus dans le fond il y a de cela quelques jours par le doyen des juges. À la suite de ces auditions, ils ont tous les deux déposé une demande de liberté provisoire, mais le Procureur et le doyen des juges ont dit niet.

Pour rappel, le 4 juillet dernier, Serigne Saliou Guèye et Abdou Khadir Guèye se sont présentés auprès du chef du service enquête de la Division spéciale de la cybercriminalité, le commissaire Aissatou Fall, pour l’informer que grâce à l’aide de leur nièce, ils ont pu identifier l’individu qui se cachait derrière le compte Facebook ouvert au nom de ‘’Serigne Bass Fall’’.

Cet individu, qui avait mis en photo de profil Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des Mourides, passait son temps à débiter des insanités sur cette communauté religieuse.