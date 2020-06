Injures contre l’Islam : Le CUIS prône l’enseignement confrérique pour renverser la tendance.

Les injures, calomnies et stigmatisations contre des personnalités religieuses et contre la religion elle-même ont repris ces derniers jours sur la toile et alimentées par des pages sur certaines plateformes. Le Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal condamne avec la dernière énergie ces pratiques qu’il juge d’une autre époque. L’organisation interpelle l’État, à travers, le secteur éducatif pour une insertion de l’enseignement confrérique dans le cursus scolaire ceci dans le but de renverser la tendance et de tendre à un comportement plus conforme aux réalités sénégalaises. Le Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal procédait, le 17 juin, à la distribution de kits de lavage de mains à l’Institut islamique de Dakar.