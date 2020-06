Représentant de la confrérie mouride au sein du Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal, Ahmed Saloum Dieng déplore les agissements de certains utilisateurs qui se cachent derrière les technologies d’information et de communication pour proférer des injures et des calomnies à l’endroit des guides religieux du Sénégal. Pour le membre de l’organisation religieuse visant à l’unification des différents courants de pensée religieux, aucune religion ne tolère les injures et offenses, ceux qui font cette pratique sont tout sauf des croyants relève Ahmed Saloum Dieng. ‘’l’Islam nous enseigne de vivre en harmonie même avec ceux qui sont d’une autre obédience religieuse’’, ajoute-t-il.

Ahmed Saloum Dieng s’exprimait à l’occasion de la cérémonie de distribution de 150 kits de lavage de mains en faveur des mosquées et Daaras de la capitale dakaroise. La rencontre s’est tenue à l’institut islamique de Dakar sous la présence effective de l’imam Moustapha Guèye, président de l’Association des imams et oulémas du Sénégal.