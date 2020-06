Injures à la communauté Peulh : Thierno Cheikhou Oumar Bachir Tall porte plainte contre X

La famille Omarienne déplore avec la dernière énergie les agissements d'un internaute qui s’est permis d’insulter la famille Omarienne et toute la communauté Al Pular, à travers les réseau sociaux



Thierno Cheikhou Oumar Bachir Tall a donc décidé de porter plainte contre X pour des faits constitutifs de délits d’injures publiques, prévus et réprimés par l’article 258 du code pénal.

En effet, cette personne mal intentionnée s'est permis d’insulter des figures emblématiques telles Cheikhou Oumar Al Foutiyou Tall, Thierno Souleymane Baal et Kolli Tenguella Ba.



Le fils aîné du Khalife général de la famille Omarienne estime que de tels actes ne sauraient prospérer et ne doivent pas rester impunis...