Injonctions de la CEDEAO : le Burkina et la Guinée demandent à disposer de temps pour permettre la poursuite des consultations

La Guinée et le Burkina avaient jusqu’au 25 avril pour se conformer aux injonctions de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest sous peine de sanctions.

Ce délai passé dans un communiqué la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) indique avoir reçu des communications du Burkina Faso le 22 avril 2022 et de la République de Guinée le 25 avril 2022 concernant la transition politique dans chaque pays. Le Burkina Faso selon la note a souhaité disposer d’un délai supplémentaire par rapport à l’échéance du 25 avril 2022 fixé par la Conférence des Chefs d’Etat le 25 mars 2022 à Accra, afin de poursuivre les consultations sur diverses questions. Selon la même source, la Guinée a présenté les évolutions récentes concernant le processus de transition et souhaité également avoir davantage de temps par rapport à l’échéance du 25 avril 2022 pour permettre la poursuite des consultations.

Compte tenu de ce qui précède, la CEDEAO informe donc avoir décidé d'envoyer des missions dans ces deux pays qui permettront de préparer un rapport pour le Sommet.