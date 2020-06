Initiative pour l'Annulation de la dette Africaine : Plus de 14 pays africains engagent le combat et appellent à une mobilisation citoyenne collective.

La pandémie de la Covid-19 remet en question la lancinante question de l'annulation de la dette extérieure de l'Afrique qui ne cesse de mobiliser les populations et dirigeants du monde et de l'Afrique en particulier.



Pour le vieux continent, le service de la dette absorbe en moyenne 14% des revenus des pays africains.

C'est dans cette logique que l'initiative pour l'annulation de la dette africaine a été mise en place pour soutenir cet appel lancé par le chef de l'État Macky Sall.



Cette initiative qui a été officiellement lancée ce matin à Dakar, réunit des dirigeants politiques, des acteurs de la société civile, des artistes, des syndicalistes et journalistes africains.



Ce comité d'initiative demande l'annulation totale et sans conditions de la dette extérieure africaine pour une amélioration quantitative et qualitative des systèmes d'éducation et de santé afin de garantir l'accès universel aux services sociaux de base...