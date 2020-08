Inhumation du défunt Khalife de Médina Baye : Les fidèles rallient la cité religieuse... Une cinquantaine de badges confectionnée pour la presse (images)

Au moment où nous écrivons ces lignes, la cité religieuse continue de recevoir les fidèles venus prendre part à la cérémonie d'inhumation du défunt khalife, Cheikh Ahmed Tidiane El Hadji Ibrahima Niass.



De leur côté, les forces de l'ordre ont pris d'assaut la grande mosquée où l'essentiel de la cérémonie aura lieu cet après-midi. Les organes de presse non plus ne sont pas en reste. Actuellement, les médias sénégalais et étrangers se sont massivement mobilisés pour en assurer la couverture. D'ailleurs, le comité d'organisation a pour l'instant confectionné une cinquantaine de badges...