Inhumation de Sidy Lamine Niass : La piste de Kaolack se précise de plus en plus...

Des sources proches de la famille Niassène à Kaolack nous ont confirmé au bout du fil que la piste de Léona Niassène semble être la plus sûre présentement pour l'inhumation du président directeur général de Walfadjiri. Notre interlocuteur de préciser que le report de la cérémonie de levée du corps initialement prévue dans l'après midi du jeudi 5 décembre 2018 n'est pas fortuit. Les Khalifes de Léona Niassène et Médina Baye auraient pris leur bâton de pèlerin, nous dit- on, pour demander que Sidy Lamine Niass soit inhumé à Léona Niassène au côté de son défunt père, Khalifa El Hadj Mohamed Niass.

Suite à la décision prise par Cheikh Niass, fils aîné du défunt Sidy Lamine Niass d'enterrer son père au cimetière de Yoff, conformément à la volonté de ce dernier.

Cependant, la famille Niassène ne partagerait pas cette décision.

Nos sources nous informent d'ailleurs, que l'inhumation prévue demain pourrait être différée jusqu'au vendredi 8 décembre, date que son frère Ahmed Khalifa Niass avait choisie depuis la France, et dès l'annonce du rappel à Dieu de Sidy Lamine Niass. En attendant d'y voir plus clair, tout Kaolack est dans l'attente de la suite des événements...