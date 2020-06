Inhumation de Serigne Pape Malick Sy : Madické Niang aux côtés du Khalife général des Tidianes dans le mausolée.

Plus que jamais, le Président Madické Niang demeure profondement affecté par la disparition inattendue de son ami, son frère, son guide et compagnon de toujours Serigne Pape Malick Sy. Que le bon Dieu, l’Acceuille dans son Paradis Céleste.







Le Président Madicke Niang, se console d'avoir été la seule personnalité politique hormis le Pr Issa Sall, membre de la famille, à être présent à l'intérieur du Mausolee de Serigne Cheikh, aux côtés du Khalife général des Tidjanes Serigne Babacar Sy Mansour et de toute la famille, au moment de l'enterrement.







Le Président Madické Niang est particulièrement touché par toutes les marques de considération de la part du Khalife général et de toute la famille de Seydi Elhadj Malick Sy et remercie, encore une fois, le Khalife pour les gestes d'affection dont il est l'objet de sa part à chaque occasion. Le Président Madicke a aussi été très sensible à l'évocation, par le Khalife, des relations exceptionnelles qui l’unissent à Serigne Cheikh Tidiane Sy, au défunt Serigne Pape Malick Sy et à toute la famille de Seydi ElHadj Malick Sy (RTA).







La cellule de communication du Président Madické Niang.