Inhumation de Mouhamed Cissé : Touchés par la solidarité des sénégalais, les américains promettent de privilégier davantage la destination Sénégal.

Lors de l'enterrement du défunt talibé Baye de nationalité américaine (Mohamed Cissé) tué lors d'un cambriolage, les américains qui vivent à Médina Baye et ceux qui ont quitté le pays de Trump pour assiter à l'inhumation, ont manifesté leur émotion par rapport à la solidarité des sénégalais, suite au drame qui s'est abattu sur leur famille. Face aux journalistes, ces derniers ont promis de rester au Sénégal et de venir encore beaucoup plus nombreux pour montrer leur attachement à ce pays, mais aussi à leur religion qu'est l'Islam...