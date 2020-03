Inhumation de Chérif Tilala Fall : Le médiateur de la République regrette la disparition d'un militant de première heure.

Le guide des "Baaye Faal" repose désormais à Bakhiya à Touba. Il a été inhumé à quelques mètres du guide des Thiantacounes. Plusieurs hommes politiques étaient présents dans ce lieu où va à jamais reposer celui qui s'est investi pour hisser haut la tarikha mouride, et donner en exemple le comportement d'un bon Baay Faal et l'Islam de manière générale.



Parmi les hommes politiques, nous avons pu remarquer le médiateur de la République Alioune Badara Cissé qui s'est rappelé des bienfaits et qualités de Chérif Tilala Fall.



"J'ai un devoir de reconnaissance envers celui qui nous a soutenu à travers son réseau. Il s'est battu avec nous vers les années 2007 particulièrement par le regroupement des maures du Sénégal", se rappelle le médiateur de République.



Évoquant l'engagement du guide maure, Alioune Badara Cissé reste gagné par l'émotion tout en reconnaissant le côté militantiste du disparu. " C'est un miltant de la première heure. Quand le président Sall accéda au pouvoir, il s'est effacé et discrètement il a voulu attendre le meilleur moment quand il y'a trouble ou mésentente pour venir calmer ou même, apaiser...".



L'ancien ministre se souviendra même de la présence du guide Baaye Faal récemment, quand il perdit son fils.



"Nous pouvons tous nous retrouver et prier pour le repos éternel de son âme au paradis divin" prie ABC.