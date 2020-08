Inhumation : Djiby Ndiol et ses 4 proches reposent désormais au cimetière de Yoff.

C’est sous les incantations des « Laa’ilaaha ilallah » que les 5 victimes de l’incendie criminel à Denver aux États-Unis ont été portées sous terre ce 27 août, au cimetière musulman de Bakhiya à Yoff.





L’enterrement a duré plus de 3 quarts d’heure suite à l’entrée dans le cimetière à 12h Gmt des 5 dépouilles dont 2 enfants toutes encastrées dans 3 cercueils en métal argenté qui témoignent de leur provenance le 26 août des États-Unis. C’est une ambiance morose qui régnait sur les lieux sous un regard triste des proches, amis et sympathisants venus massivement accompagner les disparus.





C’est un peu plus tôt, précisément, à 11h passées d’une dizaine de minutes que les corps des victimes sont arrivés au cimetière de Bakhiya à Yoff. Les dépouilles y ont été acheminées à bord de 3 ambulances.



Aussitôt venus, les corps de Djiby Ndiol et de sa famille ont été exposés à la devanture de la mosquée du cimetière afin de leur rendre un ultime hommage.



C’est ainsi que l’imam qui a dirigé la prière a témoigné sur les défunts avant de diriger la prière mortuaire. « Nous osons fonder de l’espoir sur eux car ayant rendu l’âme en martyrs », a-t-il dit. « Nous prions pour qu’Allah leur accorde sa clémence et nous sommes confiants car ils sont morts dans un incendie et il y avait parmi eux 2 enfants », a confié l’imam...