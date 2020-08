Inhumation Cheikh Ahmed Tidiane Niass : « Il était toujours au service de l’humanité » (Cheikh Mahy Ibrahima Niass)

Le nouveau khalife de Médina Baye, Cheikh Mouhamed Mahy Ibrahima Niass a tenu un témoignage poignant sur son prédécesseur, feu Cheikh Ahmed Tidiane Niass. C’était à l’occasion de l’inhumation de ce dernier au mausolée de Cheikh Ibrahima Niass dans l’enceinte de la mosquée de Médina Baye.

« Cheikh Ahmed Tidiane Niass nous indiquait sur la voie de l’islam, de la confrérie tidiane, sur l’exemplarité, la bonté et il nous assistait tout le temps et dans toutes les circonstances », a-t-il confié. Pour Cheikh Mahy Ibrahima Niass, le défunt khalife était toujours au service de l’humanité. « Sa véritable mission consistait à orienter les croyants sur la voie du salut. Il a beaucoup œuvré pour fluidifier les rapports entre personnes et c’est d’ailleurs le legs qu’il nous a laissé. Nous osons croire que Dieu nous viendra en aide pour assurer convenablement cette tâche qu’il avait hérité de son grand-père El Hadj Abdoulahi Niass et de son père Cheikh Ibrahima Niass », a soutenu le nouveau khalife de la "khadara Ibrahimya." Il espère toutefois que Dieu lui viendra en aide pour demeurer sur cette voie tracée conformément à l’Islam et la confrérie. Il a pour conclure prié pour le repos de l’âme du défunt guide et pour qu’Allah exauce tous les voeux exprimés par les fidèles.