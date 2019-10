Ingénierie de qualité : « Il faut libérer le potentiel qui dort chez les jeunes » (Amadou M. BA, DGA ECPI)

Face aux défis et enjeux du continent africain qui découlent de l’évolution technologique, il urge pour les écoles d’ingénierie de « s’aligner pour être parmi les meilleurs et les plus brillants ». C’est la ferme conviction du directeur général adjoint de l’Ecole centrale polytechnique d’ingénieurs (ECPI). L’institution organisait ce mercredi 30 octobre une journée découvertes sur l’écosystème numérique et les opportunités en terme de créativité et d’innovation existant au Sénégal. À en croire Amadou Moustapha Ba, les pays en voie de développement doivent s’inscrire dans la même dynamique que les Etats européens en produisant de jeunes cadres dans des filières porteurs. Pour atteindre un enseignement de qualité dans le domaine de l’ingénierie et des connaissances technologiques, mais surtout répondre efficacement aux problèmes de l’employabilité des jeunes, il suggère aux écoles de formation en ingénierie de « libérer le potentiel qui dort chez les jeunes » et éventuellement s’ouvrir vers l’international.