Infrastructures sanitaires de base : « Les Parcelles Assainies méritent d’avoir un centre de santé de niveau 2 » (Bocar Ndiongue/CCR APR Parcelles Assainies)

Le membre de la convergence des cadres républicains des Parcelles Assainies, Bocar Ndiongue, invite les autorités sanitaires et le président de la République Macky Sall au plus haut niveau, à relever le plateau médical dans la commune des Parcelles Assainies. Car, estime le membre de la mouvance présidentielle, il y a déficit criard d’infrastructures sanitaires de base dans la localité qui renferme pas moins de 300 mille habitants.



« Il y a une promesse électorale qui nous tient à cœur, c’est l’érection d’un centre de santé de niveau 2 dans la commune des Parcelles Assainies. Le centre de santé Mame Abdou doit être érigé en hôpital. Et les Parcelles Assainies mériterait d’avoir un centre de santé de niveau 2. Parce que nous avons une commune dont la population dépasse les trois cent mille habitants, alors qu’on n’a même pas une radioscopie au niveau de la commune. C’est inadmissible ! Mais tout cela ce sont des lacunes et des défaillances du maire qui ne sait même pas sur quel pied danser. Qu'à cela ne tienne, le président de la République doit en profiter pour corriger toutes ces insuffisances du maire. Et nous reconnaissons qu’il y a une volonté généreuse du président de la République de réaliser des travaux d’envergure dans la commune des Parcelles Assainies. C’est pourquoi nous l’invitons à satisfaire cette promesse électorale des populations des Parcelles Assainies», a lancé le membre de la convergence des cadres républicains.



Par ailleurs, Bocar Ndiongue invite le chef de l’État à accorder plus d’importance aux membres de l’APR des Parcelles Assainies, en les dotant de moyens pour assurer la survie et l’animation politique du parti dans la commune.



« Une de nos responsables politiques a été nommé directrice de la case des tous petits tout dernièrement, mais je trouve cela insuffisant parce que les Parcelles Assainies constituent un réservoir électoral qui mériterait d’avoir plus de postes de responsabilité pour qu’on puisse porter la localité afin d’assurer la survie et l’animation politique du parti APR dans la commune. Les Parcelles Assainies ne manquent pas de cadres qui méritent d’être promus. Je sais que le président de la République porte au cœur les Parcelles Assainies, c’est pourquoi nous l’invitons à corriger tout cela », a invité Bocar Ndiongue...