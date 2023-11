Infrastructures routières au Sénégal entre 2012 et 2022 : « 2918 km de routes, 189 km d’autoroutes, 6000 km de pistes de productions » (ministre)

Le ministre des infrastructures, des transports et du désenclavement a apporté des répliques aux interpellations des députés qui ont généralement insisté sur le déficit de routes au Sénégal. Dans le cadre des réalisations faites par le régime de Macky Sall, il faut, selon le ministre Mansour Faye, s’en féliciter. Pour cela, Mansour Faye revient sur la différence entre le régi Wade et celle de Macky Sall:







Le Président Wade a énormément fait dans le domaine des infrastructures. De 2000 à 2012, on peut noter 1578 km de route dans le segment temporelle des 10 ans de Wade, mais 2918 km de route pour le segment temporel de Macky Sall. Pour le linaire d’autoroute réalisé par Wade, 32 km, avec le Président Macky Sall, c’est 189 km » a précisé Mansour Faye.







Pour le nombre de ponts, 23 ont été réalisés par le gouvernement de Macky Sall contrairement au bilan précédent de Wade, avec 11 ponts. Concernant les linéaires de pistes de production aménagés, le ministre rappelle qu’il était question de travailler dans le cadre de revêtir ces linéaires, d’où le nombre important de km qui se chiffre à 6000 selon le ministre des infrastructures.







À rappeler que ces linéaires n’intègrent pas le PSD (2800km), PCZA (400km) et le PDSAM (348km).