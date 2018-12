Infrastructures routières : Le PM annonce l'inauguration du pont reliant le Sénégal à la Gambie pour le 20 janvier prochain.

Les difficultés qu'éprouvaient les populations de Kaolack, de la Gambie et les usagers de la transgambienne pour emprunter le bac de Farafénié avant de rallier le pays de Adama Barrow ou la région sud, ne sera plus qu'un vieux souvenir sous peu.

Le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne qui a présidé ce samedi 15 décembre la cérémonie officielle marquant le démarrage des activités du mouvement " Car", a informé que le pont en construction sera inauguré le 20 janvier prochain par le chef de l'État Macky Sall et son homologue et frère Adama Barrow, Président de la Gambie voisine...