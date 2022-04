Infrastructures : Le Sénégal signe 3 nouveaux accords d’un montant de plus de 233 milliards de francs CFA avec la BID.

La coopération entre le Sénégal et la Banque Islamique de développement (BID) s’est enrichie de trois nouveaux accords signés ce dimanche à Djeddah, en Arabie Saoudite.



Avec un montant cumulé de 233,595 milliards FCFA, ces accords vont concerner essentiellement les projets de l’Autoroute Dakar/Tivaouane/Saint Louis, la Phase 2 du TER Diamniadio-AIBD et la construction d’un complexe commercial et résidentiel Waqf au profit des Daara.



À terme, ces projets devront contribuer aux objectifs visés par le Plan Sénégal Émergent, notamment le désenclavement des zones agricoles au Nord, la résolution des problèmes de mobilité urbaine et interurbaine entre Dakar et les capitales régionales de même que la modernisation des daara.



La signature de ces accords s’est effectuée en présence des départements ministériels concernés notamment celui des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement et celui de l’économie, en présence du président du Groupe de la BID, Muhammad Sulaiman Al-Jasser...