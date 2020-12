Infrastructure : Le Port de Ndayane doté d’un financement de près de 450 milliards F Cfa pour réaliser la première phase.

Le Sénégal va entamer les travaux de la première phase de construction du Port vraquier de Sendou. Le projet a acquis un financement de près de 450 milliards de nos francs, a annoncé le président Macky Sall, dans son adresse à la Nation.



Après 3 années de négociations, le Sénégal a conclu avec son partenaire stratégique des accords relatifs à la construction du méga projet du Port du futur de Ndayane avec plus de 840 millions de dollars (449 820 000 000 F Cfa) pour la première phase. C’est le plus grand investissement privé de l’histoire du Sénégal pour réaliser le plus grand port multifonctionnel de l’Afrique de l’Ouest avec un tirant d’eau de plus de 18 m’’, a annoncé Macky Sall.



Ce dernier a précisé cependant, que ‘’l’État sera actionnaire dans la société concessionnaire en charge des autoroutes à péage. Une fois achevé ce projet à forte intensité de main d’œuvre contribuera à décongestionner Dakar et attirera d’autres investissements au sein de la zone économique spéciale jumelée au port. S’y ajoute que le Sénégal vient d’adhérer à l’initiative dite passeport-logistique mondiale qui, en intensifiant considérablement le volume des activités de fret, le projette dans le cercle restreint des plus grandes plateformes maritimes et logistiques mondiales’’.