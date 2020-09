Informée du rappel à Dieu de Cheikh Abdoulaye Wilane : Mariama Wilane décède des suites d'un arrêt cardiaque.

La triste nouvelle vient de tomber plongeant encore les populations de la région de Kaffrine dans l'émoi et la consternation.



Partie à Dakar depuis quelques temps auprès de son mari, Mariama Wilane agée de 25 ans, serait décédée d'un arrêt cardiaque, après avoir été informée du rappel à Dieu de son guide religieux, Cheikh Abdoulaye Wilane.



La jeune dame habite le village de Mbéné Diouma, plus précisément dans la commune de Kathiote. Elle a laissé un mari et deux enfants...