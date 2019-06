Influence des médias étrangers / Le PIT alerte : « Nous sommes peut-être l'objet d'une campagne concertée. Leur objectif est de ruiner nos perspectives prometteuses... »

Soulignant l'affaire BBC, le parti de l'indépendance et du travail juge que "l'heure est à la mobilisation et à la fédération des forces pour combattre cette influence médiatique qui vise notre avenir sur les ressources, dans une séquence historique dans laquelle il nous est permis de sortir de la dépendance, de la pauvreté et d'entrer ainsi dans la grande porte. Donc il nous faut regarder autour de nous et revisiter l'histoire de nos différents pays", avertit le ministre du travail.