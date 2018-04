Infantino a une «confiance totale» en Samoura au milieu d'un problème d'éthiqu

ZURICH (AP) - Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré qu'il conservait "toute sa confiance" en la secrétaire générale, Fatma Samoura, après une tentative de l'impliquer dans une enquête éthique. Samoura a exprimé son irritation suite à des affirmations "totalement ridicules et sans fondement" selon lesquelles elle a enfreint les règles de la FIFA en ne déclarant pas un prétendu conflit d'intérêts lors du concours de la Coupe du monde de 2026. La FIFA n'a pas précisé la nature exacte de la plainte ni le déroulement d'une enquête en matière d'éthique après l'allégation selon laquelle elle était une parente de l'ancien joueur sénégalais El Hadji Diouf, ambassadeur de la candidature marocaine.Samoura a insisté mercredi sur l'ancien attaquant de Liverpool "n'est pas un membre de ma famille et donc tout est clair comme du cristal". Le top administrateur de la FIFA a reçu un soutien public d'Infantino. "Je peux confirmer ma pleine confiance en Fatma Samoura pour diriger l'administration de la FIFA", a déclaré Infantino dans une déclaration à l'Associated Press jeudi. L'ancien fonctionnaire des Nations Unies a été embauché par Infantino en 2016, quelques mois après son élection comme successeur de Sepp Blatter. Le Maroc devrait faire une offre conjointe des États-Unis, du Canada et du Mexique lors du vote du 13 juin pour l'hôte de la Coupe du monde de 2026.