Infanticide à Fass Mbao : Un bébé jeté dans un camion à ordures retrouvé

Les populations de Tally Mame Diarra sis à Fass Mbao n’en reviennent toujours pas. En effet, un bébé de moins d’une semaine a été retrouvé dans un camion à ordures. Pour le moment, on ne sait pas si le bébé est mort ou vivant. Ce qui est constant, c’est que l’auteur des faits a été appréhendée par les limiers. Interrogée, la Police n’a pas été loquace et se contente de dire que l’enquête est en cours. Toutefois, la dame alpaguée est originaire de la basse Casamance et mariée à un émigré. Un crime n’étant jamais parfait, elle avait jeté le bébé avec un tissu hôtesse de mariage. Lequel a permis aux limiers de remonter jusqu’à elle. Pour cacher sa grossesse, elle avait atterri à Dakar chez un parent. A partir de là, elle espérait y accoucher et commettre son forfait. Actuellement entre les mains de la Police, elle sera déférée aujourd’hui devant le procureur de la République de Pikine...