Industrie du bâtiment : le groupe Sika Sénégal s'agrandit avec l'érection d'une nouvelle unité de fabrique de produits chimiques

Après 6 ans et 4 ans de mise en service respectivement d'une usine d’adjuvants pour béton et d'une usine de mortiers, le groupe Sika Sénégal a encore inauguré une nouvelle unité de fabrique de produits chimiques pour bâtiments. L'idée de l'extension de ladite entreprise est de maximiser sa production et avoir plus d'espaces pour répondre aux besoins des professionnels de la construction avec des solutions allant de l'étanchéité, à la réparation du béton, aux revêtements de sol ainsi qu'en mortier-colles pour carrelage.



"Sika Sénégal comme vous l'avez entendu a été inauguré, créé et incorporé en 2017. Et donc, petit à petit on a investi sur le site de Diamniadio on a créé des bureaux. On a créé un laboratoire. On a créé une première partie d'usine et depuis l'année dernière on a eu l'opportunité et le choix de doubler la superficie de l'usine en créant de nouvelles structures et en agrandissant les capacités en augmentant les capacités de production pour de nombreux ateliers de production que ça soit des ateliers liquides avec les adjuvants mortiers ou des ateliers poudre à base de produits de ciment pour des mortiers de réparation, des mortiers d'étanchéité et des activités de sol et d'étanchéité", a soutenu Jean De Martres, responsable de la zone Afrique à Sika, citant leurs interventions sur les chantiers de la BRT, le pont de Foundiougne, le desalement des mamelles , le projet de la baie de Hann ou encore de la construction des centres de Diamniadio. Au-delà de la construction, la société Sika c'est aussi la formation avec le concept Sika Académy. À travers ce volet, le groupe Sika Sénégal offre des formations aux applicateurs ou aux intéressés des technologies sur les techniques de carrelage, techniques d'application des produits.



"Sika Académie, c'est un concept qui a été introduit, lancé et développé en Afrique depuis plus de 5 ans et qui petit à petit consiste à établir et à délivrer des modules de formation sur des systèmes sur des applications sur des produits qui sont introduits, qui sont les priorités de chaque pays en fonction de la pénétration du marché", a fait valoir Jean De Martres, ajoutant que c'est un concept qui nécessite et qui a nécessité un investissement de la part de Sika.



La cérémonie d'inauguration est aussi immortalisée par la présence de l'ambassadeur de la Suisse au Sénégal, les autorités locales ainsi que les responsables techniques de la société Sika Sénégal qui ont tous exprimé leur satisfaction sur l'importance de l'usine en question dans le pays.