Industrie : 68.199 emplois créés, 1 milliard pour le développement des PME

Le ministre de l’Industrie et de la petite et moyenne industrie était à l’Assemblée nationale cet après midi pour défendre son budget. Une occasion pour Moustapha Diop de faire une large ouverture sur l’état de l’Industrie sénégalaise. Et selon le ministre, le nombre d’emplois crées par l’Industrie est de 68.199 fonctions. Il a aussi décliné quelques aspects pour développer les Petites et Moyennes Industries sénégalaises. En effet, dira t’il, 570 unités de PME selon les potentialités de chaque région seront installées. Un fond d’1 milliard sera mis en place avec des conditions très souple, 5% de taux d’intérêt et 6 mois de différés payés sur 5 ans a-t-il dit. Sur la protection de nos industries le ministre a invité à la Compétition puisque l’UEMOA a mis en place des mécanismes permettant à nos Industries d’être compétitives, et de faire du commerce intra-communautaire. Il a déclaré cependant devoir le protéger contre la sous déclaration douanière, la contrefaçon, la fraude etc.