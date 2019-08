Indiscipline : 2 bus Tata font la course et tuent un enfant de 6 ans

Alors qu’on dénonce le comportement des conducteurs sur les routes, deux chauffeurs de bus Tata des lignes 59 et 73, ont fait montre hier d’une indiscipline notoire. Leur attitude a d'ailleurs entraîné la mort d’un enfant âgé seulement de 6 ans sur la route de Boune. En effet, les deux bus Tata se livraient à une course et c’est ainsi que l’un d’eux a percuté mortellement Abdou Dieng, à hauteur d’une école située près de la mosquée «Peulh Fouta». Les pneus du véhicule de transport en commun ont écrasé la tête de la victime. Les chauffeurs et les receveurs des bus ont aussitôt pris la poudre d’escampette. Les populations courroucées par le comportement des deux conducteurs ont brûlé les deux bus. La gendarmerie s’est déportée sur les lieux, mais le mal était déjà fait. Le corps sans vie d’Abdou Dieng a été transporté à la morgue de l’hôpital.