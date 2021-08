Indice harmonisé des prix à la consommation (ihpc) au sein de l’UEMOA : Progression mensuelle du Sénégal (0, 5%)

Cette évolution mensuelle des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées» résulte essentiellement de l’accroissement des prix du mouton (7,3%), de la viande de bœuf (5,5%), des huiles (4,2%), ainsi que des légumes frais en fruits ou racines (3,9%). Pour le mois de juin 2021, au regard de la volatilité, les prix sont montés de 0,9% pour les hors produits frais et énergie tandis que les prix des produits frais sont retombés de 0,6%. Les prix des produits de l’énergie sont restés stables. Aussi, selon la provenance des produits, la hausse du niveau global des prix observée pour les produits locaux (0,4%) et importés (0,3%). Selon le secteur de production, le niveau de prix s’est accru pour les produits du primaire (0,4%) et du secondaire (1,1%) contre une régression de 0,4% pour les produits du tertiaire (0,3%). Au regard de la durabilité des biens, les prix ont crû de 0,7% pour les biens non durables et les semi durables et 1,3% pour les durables et une baisse de 0,4% pour les services (0,3%). Le taux d’inflation en moyenne annuelle est à 1,9% en juin 2021.