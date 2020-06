Indice de sévérité du Covid 19 : le Sénégal au 15e rang africain

Le Sénégal, avec un score de 0,88 (soit une sévérité faible, contre un score de 0,82 le 31 mai) améliore sensiblement son score dans le classement de l’indice de perception de la sévérité du Covid-19 dans le monde, réalisé par le bureau de prospective économique dirigé par Moubarack Lo.

L’Asie enregistre enfin en moyenne un score de 0,79. Le meilleur score (et donc la plus faible sévérité) est obtenu par Cambodge (1), suivi du Brunei (0,99) et de Taïwan(0,99).Koweït Cambodge, Maldives affichent les plus fortes progressions de leur score dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) en une semaine, en Asie. Thaïlande, Liban et Corée du Sud signent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine, en Asie. En Océanie, Polynésie française, Fidji et Nouvelle Zélande réalisent, à la date du 07 juin 2020, les meilleures performances pour l’indice de sévérité de la Covid-19 (avec un score de 1). Fidji affiche une hausse de son score tandis que la Nouvelle Zélande, l’Australie et stabilisent leur score.

Dans les résultats du baromètre de ce 8 Juin, notre pays se situe au 66e rang mondial (soit un gain de 10 places au classement mondial en une semaine) et au 15e rang africain. Soudan, Guinée Bissau et Maurice enregistrent les plus fortes progressions de leur score dans l’indice en une semaine en Afrique (plus fortes baisses de la sévérité). Ouganda, Libye et Erythrée signent les plus fortes baisses (plus fortes hausses de la sévérité) de leur score dans l’indice en une semaine, en Afrique.Au 07 juin 2020, selon l’étude, la Polynésie française arrive en tête (avec un score de 1 sur un total possible de 1 dans un échantillon de 170 pays du monde), suivie de Saint-Christophe-et-Niévès (1) et de Seychelles (1). Les scores les plus faibles sont détenus par Pays Bas (0,41), Haïti (0,41) Royaume Uni (0,41). Le score moyen des pays de l’échantillon s’affiche à 0,78, soit une sévérité globalement modérée au niveau mondial. Par rapport au 31 mai 2020, les plus fortes progressions de scores dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) sont affichées par le Chili, la Serbie et le Koweït. Libye, Erythrée et Dominique enregistrent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine. L’Europe selon la même source affiche en moyenne un score de 0,83. Avec un tel score, l’Europe enregistre une baisse importante de la sévérité au cours des dernières semaines. Le meilleur score dans ce continent est de 1 (Islande) et le pays le moins performant affiche un score de 0,41 (Royaume Uni). Serbie, Gibraltar et Biélorussie affichent les plus fortes progressions de leur score dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) en une semaine, sur le continent européen. Azerbaïdjan, Slovénie et Macédoine du nord enregistrent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine, en Europe. Sur le continent Américain, les scores varient entre un minimum de 0,41 (pour Haïti, pays le plus gravement atteint dans ce continent) et 1 (Saint-Kitts and Nevis), avec une moyenne de 0,74.Chili, Colombie et États-Unis affichent les plus fortes progressions de leur score dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) en une semaine, sur ce continent. Panama, Nicaragua et Dominique signent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine sur ce continent