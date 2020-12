Indice de performance de la logistique : Moustapha Guirassy révèle que le Sénégal est classé 141ème...

Le Sénégal a été classé 141ème par l'indice de performance de la logistique. Révélation faite par l'honorable député Moustapha Guirassy lors de son intervention à l'Assemblée nationale de ce lundi 07 décembre 2020.



Sur ce, invite le ministre des Infrastructures Mansour Faye, il faut mettre un accent particulier sur les chemins de fer, parce que, dit il, cela a pris trois mois pour acheminer les vivres dans les différentes destinations. Il a évoqué les problèmes de route, de circulation alors que si on avait ces chemins de fer et un bon maillage, ces problèmes d'acheminement n'auraient pas existé, avant de soutenir que nous devons apprendre de cette crise sanitaire et d'autres pandémies.



Le député dénonce le nombre de contrôle sur l'axe Dakar-Bamako qui est de 100, tandis que sur l'axe Abidjan-Dakar on en a 40. Il y a les contrôles de la douane, de la gendarmerie, des eaux et forêts etc... qui méritent d'être revus.



Moustapha Guirassy demande au ministre Mansour Faye de mettre l'accent sur les bornes électriques parce que simplement, des constructeurs automobiles vont arrêter de faire des automobiles à combustion en 2025 dans le cadre de la transition énergétique...