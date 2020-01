Indice de perception de la corruption : « Le Sénégal reste dans la zone rouge depuis 2016. Cette stagnation est due à l’inertie du président face à la non-publication des rapports… » (Birahime Seck, Forum Civil)

Dans le cadre de l’analyse des résultats sur l’indice de perception de la corruption en 2019, le Forum Civil est revenu largement sur le classement du Sénégal. « Le Sénégal est aujourd’hui dans une situation stagnante ». Comme l’a bien précisé le coordonnateur du Forum civil, Birahime Seck, depuis 2016, le Sénégal n’a pas progressé dans le domaine de la corruption. Autrement dit, « notre pays n’a pas montré grand-chose dans le domaine de la transparence et particulièrement celui de la corruption où il reste d’ailleurs au même niveau que les autres pays de l’UEMOA et de la CEDEAO, sauf le Cap-Vert qui a obtenu une note de 58/100 et donc, 1er dans la zone économique de la CEDEAO ».



Pour revenir sur le cas du Sénégal, le Forum Civil jugera que la note de 45/100 que le Sénégal affiche depuis 2016, montre encore que « la volonté politique de lutter contre la corruption est totalement faible, mais aussi, c’est dû à une situation de mal gouvernance actée par un accroissement de l’impunité. »



Concernant la publication des rapports de contrôle, le Forum civil estimera que ceux de 2015, 2016, 2017 et 2018 sont disponibles et toujours pas publiés. À cet effet, Birahime Seck est ses camarades se désoleront de cette inertie du chef de l’Etat concernant la publication des rapports, mais aussi au refus de certains membres du gouvernement de répondre à la justice.