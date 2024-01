Indice de perception de la corruption : Comme en 2021 et 2022, le Sénégal stagne dans la zone rouge en 2023 avec la note de 43/100

Les résultats de l’indice de perception de la corruption 2023, publiés partout dans le monde, ce mardi, par Transparency International, représenté au Sénégal par le Forum Civil, montrent que « le Sénégal plonge encore dans la zone rouge avec une note de 43/100 ».







Selon le Forum Civil, cet « immobilisme institutionnel » chronique en matière de lutte contre la corruption constaté dans notre déclaration sur les résultats de l’IPC 2022 publié 31 janvier 2023 est, cependant, atténué par l’adoption de plusieurs textes de prévention et de lutte contre la corruption, notamment l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’une loi modifiant le code de procédure pénale pour la mise en place d’un Parquet national financier et deux autres adoptions de projets de loi en conseil des ministres pour lutter contre la corruption et le blanchiment de capitaux.







Il y a à déplorer, notamment dans le cadre de la prévention de la corruption, « l’absence de loi sur l’accès à l’information, de l’absence de textes sur l’encadrement des financements de campagne électorale et le financement des partis politiques ». Le Forum Civil avec à sa tête Birahime Seck, ajoute que « l’adoption d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption en 2020 n’a pas été, jusque-là, d'un grand apport dans la lutte contre la corruption en terme d’efficacité et de mise en œuvre... »