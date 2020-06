Indice de mesure et de suivi de la sévérité de la Covid-19 : le Sénégal améliore sensiblement son score

Le baromètre de suivi de l’évolution de l’indice de mesure et de suivi de la sévérité de la Covid-19 du 14 Juin montre, pour l’Afrique que les scores sont compris entre 1 (Seychelles) et 0,49 (Lybie), avec une moyenne de 0,76. Ouganda, Guinée Equatoriale et Djibouti enregistrent les plus fortes progressions de leur score dans l’indice en une semaine en Afrique (plus fortes baisses de la sévérité). Cameroun, Burundi et Botswana signent les plus fortes baisses (plus fortes hausses de la sévérité) de leur score dans l’indice en une semaine, en Afrique. Le Sénégal, avec un score de 0,91 (soit une sévérité très faible, contre un score de 0,88 le 07 juin) améliore sensiblement son score, et se situe au 51e rang mondial (soit un gain de 15 places au classement mondial en une semaine) et au 12e rang africain (soit un gain de 3 places sur une semaine).

L’analyse générale montre que Fidji arrive en tête (avec un score de 1 sur un total possible de 1 dans un échantillon de 169 pays du monde), suivi de la Polynésie Française (1) et de Saint-Christophe-et-Niévès (1). Les scores les plus faibles sont détenus par Bolivie (0,45), Pays Bas (0,41), Suède (0,41). Le score moyen des pays de l’échantillon s’affiche à 0,79, soit une sévérité globalement modérée au niveau mondial. Par rapport au 07 juin 2020, les plus fortes progressions de scores dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) sont affichées par Ouganda, Nicaragua et Nouvelle Calédonie. Burundi, Botswana et Belize enregistrent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine.

Au niveau continental, l’Europe affiche en moyenne un score de 0,83. Avec un tel score, l’Europe enregistre une baisse importante de la sévérité au cours des dernières semaines. Le meilleur score dans ce continent est de 1 (Islande) et le pays le moins performant affiche un score de 0,41 (Suède)., Gibraltar, Arménie et Biélorussie affichent les plus fortes progressions de leur score dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) en une semaine, sur le continent européen. Chypre, Slovénie et Macédoine du nord enregistrent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine, en Europe.

En Amérique, selon l’étude, les scores varient entre un minimum de 0,45 (pour Bolivie, pays le plus gravement atteint dans ce continent) et 1 (Saint-Kitts and Nevis), avec une moyenne de 0,74.Nicaragua, Pérou et Brésil affichent les plus fortes progressions de leur score dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) en une semaine, sur ce continent. Paraguay, Equateur et Belize signent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine sur ce continent.

Enfin, l’Asie enregistre en moyenne un score de 0,80. Le meilleur score (et donc la plus faible sévérité) est obtenu par le Vietnam (0,99), suivi du Brunei(0,99) et de Taïwan(0,99).Sri Lanka, Bhoutan et Oman affichent les plus fortes progressions de leur score dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) en une semaine, en Asie. Iraq, Arabie Saoudite et Israël signent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine, en Asie.