Incursion au marché Castors : Agir avant qu'il ne soit tard.

Qu'arrive t-il à nos marchés? Telle est la question que l'on se pose après la série d'incendies qui a ravagé nos marchés. La dernière en date est celui du marché central de Tamba, après celui de Petersen, à Dakar. Dans la plupart des cas, les installations électriques anarchiques sont pointées du doigt. Cependant, il est avéré que dans tous les cas l'occupation anarchique de l'espace, rendant difficile d'accès nos marchés, est une situation qu'il faut résoudre. À Castors, quartier qui abrite le marché du même nom, les populations riveraines souffrent le martyre. En réalité, elles ne vivent plus, envahies qu'elles sont par les vendeurs et autres commerçants. Il faut que les choses changent. Avoir droit à un environnement sain est le combat que mène l'association "Les castors "qui regroupe ses 19 quartiers. En parfaite intelligence avec les commerçants, chose très rare, ils proposent la modernisation du marché. Entre cris du cœur et appels à l'aide, incursion au coeur du marché Castors...