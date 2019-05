Incursion au "Temple du foot", un bijou sportif au service du mini-foot Sénégalais.

Le "temple du foot", une structure sportive qui porte bien son nom, de par ses installations modernes, répondant aux normes des standards internationaux. Ici les terrains synthétiques et autres équipements sportifs permettent l'épanouissement du mini foot.



Démarré en 2015, cet ambitieux projet répond à une forte demande relative à l'absence manifeste de structure sportive du genre. C'est dans cette dynamique que Mohamed Belghazy, a lancé le tournoi de mini foot amateur. Comme son nom l'indique, ce tournoi est donc exclusivement consacré aux joueurs amateurs ne disposant pas d'une licence professionnelle.



Le "temple du foot" qui sera le réceptacle des phases de qualification devrait répondre aux exigences de la compétition. Le tournoi de minifoot amateur F5WC Sénégal, servira de phase de qualification à l'issue de laquelle l'équipe victorieuse représentera le Sénégal au niveau mondial.



Pour rester dans l'esprit purement foot amateur, les initiateurs du tournoi comptent mettre l'accent sur une stricte vérification du profil des divers participants. En effet, aucun joueur professionnel ou âgé de moins de 16 ans ne devrait participer à la compétition.



Depuis 2013, le tournoi mondial F5WC réunit une quarantaine de pays à travers le monde. Dont seulement quatre pays issus de continent Africain. Le Sénégal étant sélectionné pour la toute première fois cette année.



Le football à cinq encore méconnu du grand public, reste une discipline attractive et facile à pratiquer. D'ailleurs, dans le complexe sportif "temple du football" la petite catégorie est bien présente. Une équipe d'encadreur dynamique, s'évertue à initier les futures pépites.



Présentant une certaine différence par rapport au football à onze, le mini foot allie technique, endurance et spectacle. Le déficit de structure sportive reste une réalité au Sénégal. D'où la nécessité de penser à exporter ce modèle au niveau des autres régions. Et, par la même occasion continuer la promotion de la discipline.





Pour les présélections, les portes du "temple du football" sont ouvertes à tous les amateurs du 29 Juin au 21 Juillet 2019. À raison de sept joueurs par équipe (Un gardien, quatre joueurs de champ et deux remplaçants) et une cotisation de 150 000 FCFA par équipe. Ainsi un schéma de qualification classique sera appliqué (Matches de poule, 8ème de finale, quart de finale, demi-finale, finale...) afin de désigner l'équipe qui ira représenter le Sénégal au mondial de mini foot à Cape Town.