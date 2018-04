Incursion à Sokone : À la découverte d’une des plus belles baies au monde

Sokone est une petite Casamance, et tout pousse ici. Sokone est une commune située dans le Sine-Saloum, au centre-ouest du pays. Elle fait partie du département de Foundiougne et de la région de Fatick. Sokone, du mandingue « Sokono », est dans le top 10 des plus belles baies au monde. L’ambition de son maire, M. Mamadou Moustapha Guèye est de faire de Sokone un exemple de développement local, parce que constate-t-il, « les terroirs sont plus souvent abandonnés par leurs enfants … et pourtant la ville bouge … L’économie bouge avec elle. »

L’autre particularité de cette belle ville est sa baie, baptisée « la promenade des Sokonois » qui fait partie du top des plus belles baies au monde. Dans le domaine de la santé, la commune de Sokone connait le plus fort taux de pénétration de la CMU du pays avec plus de 70% de couverture. Incursion...