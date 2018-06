Incursion à Saraya : « Tous les élèves de la commune de Khossanto sont enrôlés dans la CMU. Notre principal problème c’est l’eau. Le PUDC est là… » Mamady Cissokho (Maire)

Située dans le département de Saraya, la commune de Khossanto tente jour après jour de se relever des douloureux évènements, suite à l’assassinat du Jeune Yamadou Sagna. En plus du défi sécuritaire, avec les nombreux braquages que les forces de défense et de sécurité ont presque fini d’enrayer, la commune fait face à de nombreux autres défis. Parmi lesquels, le maintien des enfants à l’école qui préfèrent le plus souvent s’adonner à l’orpaillage plutôt que de rester à l’école. Face à cette situation, le Conseil municipal a enrôlé « tous les élèves de la commune dans la CMU », nous a confié le maire, M. Mamady Cissokho. Cependant, la commune fait face à un sérieux problème d’eau du fait de sa population sans cesse croissante. Le Conseil municipal, après avoir salué les réalisations du PUDC, invite l’Etat à construire un nouveau forage.